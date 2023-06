OnePlus Nord 3: il design dello smartphone non è più un segreto

In data odierna, la società cinese ha rivelato in anteprima il design del suo nuovo smartphone, vale a dire OnePlus Nord 3 5G, fornendo così una ghiotta anticipazione in attesa del lancio globale previsto per il 5 luglio 2023.

Nord 3 5G è stato progettato per offrire performance all’avanguardia in favore di chiunque conduca uno stile di vita dinamico, con un design che è allo stesso tempo semplice ed elegante.

Un primo sguardo a OnePlus Nord 3 5G

OnePlus Nord 3 5G sarà disponibile in due colorazioni, Tempest Gray e Misty Green, ciascuna in grado di offrire agli utenti una sensazione unica al tatto. La colorazione Tempest Gray presenta una finitura opaca e testurizzata che trasmette solidità e durevolezza, mentre Misty Green si caratterizza per una finitura brillante e di design.

Kinder Liu, COO e Presidente di OnePlus, ha così commentato sul suo profilo Twitter:

“Con la linea OnePlus Nord ci proponiamo di offire ai nostri utenti un’esperienza completa, a partire dal design OnePlus. Sono entusiasta di svelare in anteprima il look del nuovo OnePlus Nord 3 5G, e non vedo l’ora di condividere altre novità nei prossimi giorni”.

Ulteriori dettagli su OnePlus Nord 3 5G saranno svelati durante l’evento di lancio che, come detto, è atteso per il 5 luglio 2023: vi ricordiamo che sarà possibile seguire la presentazione dello smartphone tramite il sito ufficiale dell’azienda.