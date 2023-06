OnePlus Nord 3 e Nord CE 3: ecco le specifiche dei nuovi mediogamma

Oggi apprendiamo quali saranno le specifiche tecniche dei nuovi smartphone di fascia media del colosso cinese di Pete Lau. L’hardware dei futuri OnePlus Nord 3 e Nord CE 3 è trapelato sul web, ma cosa sappiamo finora?

Come detto, facciamo un piccolo “remind me”: OnePlus lancerà il Nord 3 il prossimo mese e, unitamente a questo, dovrebbe svelare anche l CE 3, un telefono più economico ma ugualmente interessante. Grazie all’insider Mukul Sharma conosciamo le caratteristiche di queste due uscite.

Partiamo dal più costoso dei due; OnePlus Nord 3 ha il nome in codice “Vitamin”; arriverà con uno schermo generoso da 6,74 pollici avente risoluzione 1,5K e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca ci sarà un processore Dimensity 9000 coadiuvato da 16 GB di RAM LPDDR5X.

[Exclusive] OnePlus Nord 3 (Vitamin) specs for India:

Dimensity 9000

Up to 16GB LPDDR5X

50MP + 8MP + 2MP

16MP front

Dual Speakers with Dolby Atmos

X-axis motor

NFC, IR blaster

OxygenOS 13.1

5,000mAh/80W SUPERVOOC

6.74-inch 1.5K 120Hz AMOLED

Alert Slider

4129.8mm(sq) VC cooling…

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023