OnePlus Nord 3 arriverà a fine luglio: cosa dobbiamo aspettarci?

Il debutto globale del nuovo OnePlus Nord 3 è alle porte. Cosa sappiamo di questo particolare midrange dell’OEM cinese? Scopriamolo insieme.

Facciamo il punto della situazione: OnePlus si sta preparando per svelare presto le nuove soluzioni di fascia media per il mercato internazionale. Fra tutte, ci aspettiamo OnePlus Nord 3, l’erede del vendutissimo dispositivo apprezzatissimo dall’utenza di tutto il mondo. Sappiamo moltissime informazioni su questo device: avrà il supporto alla ricarica rapida da 80W, sarà dotato di un blaster IR e non solo. Sono anche trapelate delle prime immagini ufficiali che lo ritraggono in tutta la sua bellezza.

OnePlus Nord 3: tutto quello che sappiamo

La compagnia di Pete. Lau ha dichiarato che intende svelare ufficialmente il prossimo terminale della serie Nord a luglio. Non conosciamo il nome ufficiale ma è lecito pensare che sia proprio “Nord 3”. Questo è quanto si evince dalla campagna “The Lab” emersa sul forum della community della compagnia. Arriverà in tutto il mondo, anche da noi in Europa.

Cosa è “The Lab”? SI parla di una campagna marketing volta a raccogliere recensioni non filtrate dagli utenti della compagnia; si da la priorità alla creazione dei contenuti che al numero dei follower.

OnePlus Nord 3 sarà molto simile al fratello OnePlus Ace 2V, terminale dal quale prenderà in prestino molte caratteristiche. Ci saranno piccole differenze sul comparto fotografico; le indiscrezioni suggeriscono che ci sarà una selfiecam da 16 Megapixel, una main camera da 50 Megapixel con OIS, una ultrawide da 8 Mega e una lente macro da 2 Mpx.

Avrà uno schermo AMOLED da 6,74 pollici FullHD+, refresh rate di 120 Hz e molto altro ancora. Sotto la scocca troveremo il SoC Dimensity 9000, coadiuvato da 16 GB di RAM e da storage da 128 o 256 GB al seguito. La batteria sarà da 5000 mAh.

Intanto, se desiderate il midrange OnePlus Nord CE, sappiate che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 438,25€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.