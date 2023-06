OnePlus Nord 2T 5G: il mediogamma per TUTTI ad un prezzo WOW

OnePlus Nord 2T 5G è uno dei migliori smartphone di fascia media che si possa comprare oggi su Amazon; è un terminale eccezionale, veloce, versatile, potente ed elegante. Non perdere l’opportunità di acquistarlo a un prezzo speciale: solo 380,65€ invece di 409,00€. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è celere e immediata e avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Potrà godere anche di un ottimo servizio post vendita con due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

OnePlus Nord 2T 5G: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Il OnePlus Nord 2T 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1300, un chipset ad alte prestazioni che offre velocità e reattività superiori. Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, avrai abbastanza spazio per tutte le tue app, foto e video. La connettività 5G integrata ti consente di godere di velocità di download e streaming ultra-rapide, offrendoti un’esperienza senza interruzioni.

Se sei un appassionato di fotografia, adorerai la fotocamera tripla da 50 MP Sony IMX766 con OIS del OnePlus Nord 2T 5G. Scatta foto nitide e dettagliate in ogni situazione, grazie all’intelligenza artificiale che ottimizza automaticamente i tuoi scatti. La fotocamera frontale da 32 MP cattura selfie straordinari, sia di giorno che di notte, grazie alla modalità notturna dedicata.

L’ampio display AMOLED da 6,43 pollici offre colori vibranti e dettagli nitidi. Con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ogni sfioramento e scorrevolezza sarà estremamente fluida, regalandoti un’esperienza visiva superiore.

La batteria garantisce un utilizzo intenso per tutto il giorno. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida Warp Charge 65, puoi ottenere una carica completa in pochissimo tempo. Non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza energia quando ne hai più bisogno.

OnePlus Nord 2T 5G è un dispositivo completo che soddisferà tutte le tue esigenze. A un prezzo speciale di soli 380,65€ su Amazon, al posto dei normali 409,00€, questa è un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire.

