OnePlus Nord 2T 5G: Best Buy a meno di 300€ per il Black Friday

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media che, grazie alle offerte del Black Friday, si porta a casa ad un prezzo strepitoso: solo 291,59€ con lo sconto del 7% sul valore di listino. Non lasciatevelo sfuggire perché è un midrange unico nel suo genere, campione di vendite e apprezzatissimo dall’utenza. Ovviamente ci riferiamo al meraviglioso OnePlus Nord 2T 5G che, nella sua iterazione color “Grey Shadow” e con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna costa pochissimo rispetto a quanto vale. Fate presto, dunque, se siete interessati all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare a breve – o peggio – la promo potrebbe esaurirsi nel giro di pochissime ore.

OnePlus Nord 2T 5G: il midrange da comprare oggi

Il miglior smartphone di fascia media della compagnia cinese di Pete Lau è un prodotto semplicemente strepitoso: OnePlus Nord 2T 5G infatti, vanta una main camera da 50 megapixel Sony IMX766 con OIS al seguito e un’ultrawide da 8 Mpx con angoli di visuale di 120 gradi. Completa la dotazione tecnica anche un obiettivo mono da 2 Mpx che cattura ancora più luce in condizioni avverse. La selfiecam da 32 Mpx, incastonata in un foro di piccole dimensioni, grazie all’AI realizza immagini spettacolari e permette di fare videocall in altissima risoluzione.

Il display è un pannello AMOLED da 6,43 pollici da 90 hz con risoluzione FullHD+ e supporto all’HDR10+, perfetto per le app di streaming video on demand come Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, YouTube e non solo. L’autonomia è strepitosa grazie ad una batteria da 4500 mAh che, tra l’altro, si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 80W. Il processore interno è l’ottimo MediaTek Dimensity 1300 con modem 5G e HyperEngine 5.0, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Con un prezzo di soli 291,59€ questo smartphone di OnePlus è da comprare immediatamente, ma siate veloci.

