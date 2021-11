OnePlus Nord 2 Pac-man Edition sbarca su Amazon: è meraviglioso

OnePlus Nord 2 Pac-man Edition arriva ufficialmente su Amazon. Un'edizione unica di uno smartphone potente, la combo è micidiale. Disponibile nella versione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, lo prendi a 529€ con spedizioni rapide e gratis.

OnePlus Nord 2 Pac-man Edition disponibile su Amazon

La versione personalizzata di un terminale che ha già convinto al momento del lancio. Un device che punta su un pannello Fluid AMOLED da 6,4″ con refresh rate da 90Hz. Sotto la scocca, il processore octa core Dimensity 1200 5G, supportato – per questa variante – da 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. L'autonomia energetica è garantita da una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65w.

Sul posteriore, il comparto fotografico triplo conta su un sensore principale da 50MP, affiancato da uno ultragrandangolare da 8MP e uno da 2MP monocromatico. La selfie camera è da 32MP invece.

La personalizzazione a tema non lascia indifferenti, questo device è unico nel suo genere. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, ma oltre alle prestazioni cerchi qualcosa che non sia banale, il momento è perfetto: OnePlus Nord 2 Pac-man Edition lo trovi a 529€ direttamente su Amazon. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Ti ricordo che l'edizione standard è altrettanto in sconto a 455,99€.