OnePlus Nord 2: acquistalo su Amazon a 399€ (anche a rate)

OnePlus Nord 2 si trova su Amazon a 399€, disponibile sia in versione da 8/128GB che nella più capiente con 12GB di RAM e 256GB di spazio interno. Quest'ultima configurazione è disponibile al prezzo di 499€.

Nord 2 è l'ultimo modello della famiglia di prodotti low cost di OnePlus, rinnova la componentistica hardware della prima versione e propone un design più simile ai top di gamma OnePlus 9 e 9 Pro. Monta il nuovo SoC MediaTek Dimensity 1200, un processore octa-core con supporto alle reti 5G di ultima generazione.

L'ottimo display AMOLED da 6.43 pollici ha un refresh rate a 90Hz, caratteristica che garantisce estrema fluidità e reattività al pannello. Il comparto fotografico è affiadato a 3 ottiche, alla principale da 50MP si affianca un'ottica ultra-grandangolare da 8MP e un sensore monocromatico che aiuta il sensore a catturare più luce, per realizzare scatti ben esposti anche con poca luce.

Oggi è possibile acquistare OnePlus Nord 2 su Amazon a 399€, con pagamento in un'unica soluzione o in 5 comode rate da 79,80€, grazie al finanziamento gratuito a interessi zero.