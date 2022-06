OnePlus Nord 2 5G, ricarica fulminea e display STUPENDO a prezzo WOW

Se il tuo smartphone Android è ormai troppo vecchio e sei alla ricerca di un degno sostituto nella fascia media, quest’oggi ti consigliamo l’ottimo OnePlus Nord 2 5G in offerta su Amazon con il 16% di sconto.

Ad appena 334€, infatti, il device di OnePlus ti assicura un’esperienza di utilizzo di primo livello sotto tutti i punti di vista, a partire dal design ricercato e ben ottimizzato anche per un utilizzo con una mano.

OnePlus Nord 2 5G crolla di prezzo su Amazon con il 16% di sconto: prendilo al volo

Lo smartphone del colosso cinese dispone di un bellissimo display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 90 Hz: queste caratteristiche ti assicurano sempre una perfetta fluidità del sistema operativo, dell’interfaccia e in generale di ogni task svolto dal telefono. Sotto la scocca è presente un potente processore MediaTek octa core di ultima generazione in grado di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno in un istante, anche i giochi più pesanti, mentre la batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida da 65W che ti garantisce il 100% di carica in appena 30 minuti.

Che dire poi della fotocamera? OnePlus Nord 2 5G dispone di un modulo triplo sul retro con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video sempre ad altissima risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Non perdere questa incredibile occasione di stringere tra le mani uno dei migliori medio gamma mai realizzati da OnePlus: acquistalo subito per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime. Ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue aspettative e accompagnarti lungo una intera giornata senza mai un problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.