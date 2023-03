OnePlus Nord 2 5G, il mediogamma con CARATTERE a prezzo MINI su Amazon

Può sembrare il classico errore di prezzo ma ti assicuriamo che è tutto vero: quest’oggi puoi acquistare l’ottimo mediogamma OnePlus Nord 2 5G con una offerta su Amazon davvero conveniente. Infatti, grazie a uno sconto del 28% che ti permette di risparmiare subito 140€, il device del colosso cinese crolla ad appena 359€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Bello, realizzato con materiali di buon livello e con una scheda tecnica davvero niente male, OnePlus Nord 2 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è ideale per navigare in rete, telefonare, chattare, giocare, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

OnePlus Nord 2 5G costa pochissimo su Amazon: sconto shock imperdibile

Nonostante il prezzo molto conveniente il device monta un bel pannello Fluid AMOLED da 6.43 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, una fotocamera frontale per selfie di qualità e una batteria da ben 4500 mAh con supporto alla ricarica super rapida da 65W per ore e ore di autonomia dopo appena 15 minuti di ricarica.

Sotto il cofano trova posto un potentissimo processore octa core di MediaTek con di fianco tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi, mentre sul retro un modulo fotografico triplo scatta foto di altissimo livello e registra video stabili e super dettagliati grazie al sensore principale da ben 50 MP.

Lo sconto del 28% nasconde una parte della storia: lo smartphone di OnePlus è validissimo anche a prezzo pieno considerando le sue incredibili qualità, ma quest’oggi puoi farlo tuo risparmiando ben 140€ sfruttando questa offerta di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.