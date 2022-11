OnePlus Nord 2 5G fa SCINTILLE con il Black Friday di Amazon (-33%)

Se hai atteso tutti questi giorni per sfruttare il Black Friday e acquistare il tuo prossimo smartphone Android di fascia media, sappi che l’ottimo OnePlus Nord 2 5G è in offerta su Amazon a un prezzo davvero scioccante. Infatti, con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 166€ rispetto il normale prezzo di vendita, il device del colosso cinese può essere tuo ad appena 333€.

Nato dall’ormai solidissima esperienza di OnePlus nel settore degli smartphone di fascia media, il modello Nord 2 5G ha tutte le carte al posto giusto per assicurarti un’esperienza di utilizzo ad altissimo livello.

Sconto folle su Amazon per il Nord 2 5G di OnePlus: affare d’oro

Realizzato con materiali di buona fattura, frontalmente trova posto un bel pannello AMOLED da 6.43 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, una fotocamera selfie per scatti sempre al top e un potentissimo processore octa core MediaTek per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e assicurarti una velocissima connessione in rete con il modem 5G integrato.

A tutto ciò si aggiungono una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida ad alte prestazioni – ti bastano appena 30 minuti di carica per raggiungere il 100% di autonomia – e una fotocamera posteriore tripla con un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti mozzafiato e video ad altissima risoluzione.

Non perdere altro tempo e prendi al volo questa ottima offerta di Amazon fintanto che è ancora disponibile. L’ottimo medio gamma del colosso cinese crolla del 33% in occasione del Black Friday, un drop di prezzo che ti fa risparmiare ben 166€ garantendoti comunque le spedizioni rapide in giornata e completamente gratuite (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.