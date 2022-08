OnePlus Nord 2 5G: il doppio sconto è un regalo (-210€)

Tempo di cambiare smartphone? Quale migliore occasione allora per approfittare di questo incredibile doppio sconto su OnePlus Nord 2 5G, smartphone con tripla fotocamera, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Amazon ti permette infatti di acquistarlo con un risparmio di oltre 210 euro sul prezzo di acquisto. Per ottenere la promozione completa, devi cliccare su “Applica coupon 70€” che trovi immediatamente sotto al costo originale.

OnePlus Nord 2 5G: uno smartphone top di gamma per uno doppio sconto pazzesco

Ed è davvero impossibile ignorare questa doppia offerta, dato che parliamo di uno smartphone di altissima qualità pensato per chi non vuole rinunciare a niente. Con la tripla fotocamera da 50 megapixel realizzi foto di primo livello, sfruttando anche i 119° del sensore grandangolo e la stabilizzazione ottica dell’immagine.

Il display di tipo AMOLED da 6.43 pollici con FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz sfrutta l’intelligenza artificiale e la tecnologia di rilevamento della luce per ridurre i riflessi sullo schermo, garantendoti in questo senso un’ottima visibilità in qualsiasi condizione.

Con il processore MediaTek Dimensity 1200-AI hai foto e video più nitidi e giochi più veloci, impreziositi da OxygenOS 11.3 che ti offre un’esperienza d’uso veloce e fluida con una migliore personalizzazione, un’applicazione specifica per i giochi e un Always On ottimizzato con Android 11.

OnePlus Nord 2 5G è lo smartphone perfetto per la tua produttività e il tempo libero, che ora puoi acquistare ad un costo eccezionale. Applica il coupon che trovi sotto al prezzo di acquisto e risparmia oltre 200 euro. L’offerta è valida ancora per poco, quindi ti consigliamo di approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.