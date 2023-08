OnePlus Nord 2 5G 12 + 256GB in offerta: potenza e stile ad un prezzo imbattibile

Il OnePlus, il Nord 2 5G è la prova vivente dell’impegno costante di OnePlus nel fornire dispositivi di alta qualità ad un prezzo accessibile. Oggi questo smartphone può essere tuo ad un prezzo decisamente imperdibile: grazie ad un ulteriore sconto del 10% sul prezzo già scontato in precedenza, ora questo smartphone versatile e potente può essere tuo a soli 427,64€.

È l’occasione ideale per entrare nel mondo OnePlus o aggiornare il tuo vecchio dispositivo. Successore dell’originale Nord, il Nord 2 5G è un gioiellino di tecnologia. Il suo schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ garantisce una visualizzazione nitida e brillante, ideale per video, giochi o semplice navigazione. Ma non è tutto sul display; sotto il cofano, si trova un potente processore MediaTek Dimensity 1200. La variante qui presentata vanta ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantendo prestazioni fluide e un’abbondante capacità di archiviazione.

Per gli appassionati di fotografia, il Nord 2 5G non deluderà. La fotocamera posteriore tripla, composta da un obiettivo principale da 50 MP e obiettivi secondari da 8 MP e 2 MP, assicura scatti nitidi e dettagliati. E per i tuoi selfie o videochiamate, puoi fare affidamento su una fotocamera frontale da 32 MP.

Completa questo quadro sommario una batteria da 4500 mAh, supportata da una ricarica rapida da 65W. Insomma, potrai spendere meno tempo attaccato alla presa e più tempo a goderti il tuo smartphone.

L’esperienza utente è arricchita dall’OxygenOS 11.3, basata su Android 11, offrendo un’interfaccia intuitiva e una serie di funzionalità avanzate. Al primo avvio potrai già aggiornare il telefono ad Android 13, ricevendo tutte le ultime innovazioni. Il OnePlus Nord 2 5G è un dispositivo che combina design, potenza e funzionalità in un unico, affascinante pacchetto. E con la spedizione rapida di Amazon, potresti averlo tra le mani domani. Quindi, perché aspettare? Aggiorna il tuo smartphone oggi stesso e immergiti in un’esperienza tecnologica di primo livello!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.