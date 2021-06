OnePlus Nord si trova in offerta su Amazon a 425€, lo sconto del 11% corrisponde ad un risparmio di oltre 55 euro rispetto al prezzo solito.

Il Nord monta un SoC Qualcomm Snapdragon 765G con 5G, affiancato da 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Il pannello frontale è caratterizzato da un display AMOLED da 6.44 pollici con design Full Screen, lo schermo lascia spazio soltanto alla doppia fotocamera frontale da 32 MP e 8 MP.

La caratteristica più importante è il refresh rate a 90Hz, il display garantisce una sensazione di fluidità senza precedenti, scorrendo l’interfaccia di sistema o videogiocando si nota una piacevolezza d’uso ben superiore ai classici schermi a 60HZ.

Il comparto fotografico di OnePlus Nord è composto da 4 fotocamere posteriori, alla principale da 48MP si affianca una ultra-grandangolare, un'ottica macro e un sensore di profondità. Grazie alla modalità NightScape OnePlus Nord scatta fino a 9 foto e le mette insieme per produrre immagini più nitide e ben illuminate, anche in situazioni di scarsa luminosità e di notte.

OnePlus Nord è compatibile con la ricarica rapida Warp Charge 30T, che consente di passare da 0 a 70% in soli 30 minuti di ricarica.

Oggi è possibile acquistare OnePlus Nord in versione 12/256GB e in colorazione grigia in offerta su Amazon a 425€, uno sconto di 55 euro per uno smartphone mid-range dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone