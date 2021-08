OnePlus NORD si trova in offerta su Amazon a 350€, lo sconto è del 30% e corrisponde ad un risparmio di 149 euro rispetto al prezzo solito.

Lo smartphone della famiglia NORD di OnePlus monta un SoC Qualcomm Snapdragon 765G con 5G, affiancato da 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Il pannello frontale è caratterizzato da un display AMOLED da 6.44 pollici con design Full Screen, lo schermo lascia spazio soltanto alla doppia fotocamera frontale. Il display ha un refresh rate a 90Hz, offre un'esperienza d'uso fluida e reattiva, questa caratteristica da il meglio di sé in gaming.

Il comparto fotografico è composto da 4 fotocamere posteriori, alla principale da 48MP si affianca una ultra-grandangolare, un'ottica macro e un sensore di profondità. Grazie alla modalità NightScape OnePlus Nord scatta fino a 9 foto e le mette insieme per produrre immagini più nitide e ben illuminate, anche in situazioni di scarsa luminosità e di notte.

Non può mancare un sistema di ricarica rapida, il NORD è compatibile con la Warp Charge 30T, che ricarica la batteria da 0 a 70% in soli 30 minuti. Oggi è possibile acquistare OnePlus NORD in offerta su Amazon a 350€, un ottimo sconto per lo smartphone mid-range del produttore cinese.

