OnePlus Nord N20: svelato il suo design, sarà davvero così?

I rendering del nuovo midrange premium OnePlus Nord N20 5G rivelano un design rinnovato, fotocamere uniche e nuove colorazioni.

OnePlus Nord N20 5G: dove lo abbiamo già visto?

L'anno scorso, l'OEM cinese ha lanciato il OnePlus Nord N10 5G, un device incentrato avente un ottimo rapporto qualità-prezzo, venduto in mercati selezionati, inclusi gli Stati Uniti e l'Europa.

Lo smartphone è stato pensato per il segmento di mercato di fascia media, e offriva un SoC Snapdragon 690 sotto il cofano. Ora, sembra che sia giunto il momento del debutto del suo successore. Oggi, 91Mobiles (tramite OnLeaks) ha condiviso dei rendering del prossimo OP Nord N20 5G.

Secondo i rendering, il device sfoggerà un design rinnovato. Il dispositivo vanterà un form factor più squadrato rispetto al design tondeggiante visto sul Nord N10 5G. L'N20 5G sarà caratterizzato da un pannello a foro singolo con cornici più sottili su tutti i lati tranne che sul mento, quest'ultimo leggermente più spesso nella parte inferiore.

Il principale cambiamento di design è visibile nella parte posteriore. Lo smartphone sfoggerà un sistema a tripla lente invece di una configurazione a quattro camere come visto nel predecessore. Gli obiettivi fotografici sono posizionati in modo abbastanza diverso. Sfortunatamente, le specifiche tecniche sono sconosciute al momento.

Spostandoci ai lati, notiamo che il terminale ha il pulsante di accensione sul lato destro, mentre il bilanciere del volume e il vano della scheda SIM è posizionato sul profilo sinistro. Il mediogamma avrà una porta USB di tipo C nella parte inferiore accanto al jack per cuffie da 3,5 mm, al microfono e alla griglia dell'altoparlante. Nella parte superiore, invece, sarà presente un microfono secondario per la cancellazione del rumore.

A parte questo, i render non ne rivelano le caratteristiche sotto il cofano. Ma quello che conosciamo sono le varianti di colore. Il telefono verrà lanciato in viola e grigio.

Al momento, l'azienda non ha rivelato alcuna informazione ufficiale sul suddetto prodotto. Ma, considerando che il telefono è apparso in rendering ad alta risoluzione, ci aspettiamo che il debutto sia dietro l'angolo.