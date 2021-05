OnePlus Nord è la famiglia di prodotti low cost del brand cinese, oggi è possibile trovare OnePlus N100 in offerta su Amazon a 127€. Lo sconto è del 9% e porta lo smartphone ad uno dei prezzi più bassi di sempre.

OnePlus N100 offre un display IPS da 6.52 pollici in risoluzione HD+ e una dotazione hardware niente male per un dispositivo entry-level. Abbiamo un SoC Qualcomm Snapdragon 460, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna per file e applicazioni.

OnePlus Nord N100: tripla fotocamera e super autonomia

Nord N100 monta un sistema a tripla fotocamera, con un'ottica principale da 13 MP affiancata da un sensore macro e uno adibito alla modalità ritratto, che analizza la scena inquadrata e regola le impostazioni per uno scatto di qualità. La fotocamera anteriore è invece da 8MP.

Uno dei punti di forza di questo N100 è la batteria, ben 5000 mAh che garantiscono 2 giorni di autonomia con una sola carica. Il consumo energetico è ottimizzato anche grazie alla risoluzione HD del pannello e al SoC poco energivoro.

Oggi OnePlus N100 è disponibile in offerta su Amazon a 127€, con uno sconto del 9% e un risparmio effettivo di oltre 11 euro rispetto al prezzo solito.

