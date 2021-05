Siete alla ricerca di nuovo smartphone, ma non volete spendere grosse cifre? OnePlus N10 è in offerta su Amazon a soli 249 euro. Il ribasso del 29% corrisponde a uno sconto effettivo di 100 euro che rendono questo dispositivo un vero affare.

OnePlus N10: le specifiche tecniche di questo smartphone

Dal design lineare e sofisticato, OnePlus N10 appartenente ai dispositivi di fascia media, ma è un modello davvero amato dagli appassionati di tecnologia. Il display IPS LCD FHD+ da 6,49 pollici rende l’esperienza visiva immersiva e ampia. Le cornici molto sottili danno subito un effetto tutto schermo che viene interrotto solamente dalla tacca laterale.

Il processore Qualcomm Snapdragon 690 è abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per rendere il dispositivo scattante e dinamico. La memoria, poi, può essere espansa fino a 512 GB tramite MicroSD.

Tra le varie caratteristiche spicca l’apparato fotografico che vanta una Quad camera con lente principale da 64 MP. Sono presenti anche tre lenti da 8 e 2 MP per scattare in modalità macro, monocromatico e ultra grandangolare. La fotocamera dedicata ai selfie, invece monta una lente da 16 megapixel. La batteria integrata ha una capacità di 4300mAh che offre un’autonomia più che sufficiente ad arrivare a fine giornata. La ricarica, poi, avviene per mezzo della Warp Charge 30T Fast Charging.

Tra le ulteriori features sono da citare la presenza di un jack audio da 3,5 mm, il sensore d’impronte digitali nel display e il supporto a NFC. Questo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 5G e 4G.

Potete acquistare OnePlus N10 su Amazon a soli 249 euro e riceverlo entro 48 ore se siete abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone