OnePlus lancerà dei telefoni PREMIUM super economici

OnePlus pare che stia preparando dei device premium con chipset di punta ma dal prezzo super competitivo. In poche parole, l'azienda starebbe tornre a fare ciò che sa fare meglio.

OnePlus: un tuffo al passato con la nuova filosofia aziendale

L'OEM di Pte Lau ha guadagnato una grossa reputazione nei suoi anni come marchio capace di offrire prestazioni e specifiche di punta in un prodotto dal prezzo conveniente. I telefoni dell'azienda sono aumentati di prezzo nel corso degli anni, ma sembra che la compagnia potrebbe tornare alle sue radici convenienti per una nuova serie di flagship killer.

Il leaker di Weibo Digital Chat Station ha affermato che la società sta lavorando ad una nuova linea di smartphone incentrata sulle prestazioni e sul gaming da mobile. Si ritiene che questa gamma di gadget avrà un prezzo compreso tra 2.000 e 3.000 yuan (da ~ $ 315 a ~ $ 473). I prezzi cinesi tendono ad essere più economici rispetto a quelli nel resto del mondo, quindi ci aspettiamo un aumento sostanziale dei prezzi in Europa.

Il leaker aggiunge che questa nuova line-up disporrà di un processore di punta e di uno schermo piatto. Ovviamente, un chipset di punta non significa necessariamente lo Snapdragon 8 Gen 1. Ciò potrebbe potenzialmente significare SoC Mediatek Dimensity 9000 o un modello della generazione passata, come lo Snapdragon 888, l'870 o il Dimensity 1200.

In ogni caso, una linea di smartphone più economica incentrata sulle prestazioni senza compromessi sarebbe una sorta di ritorno alle origini per OnePlus. Tuttavia, pensiamo che la società dovrebbe effettuare tagli in altre aree per soddisfare la finestra di prezzo indicata. Alcuni potenziali compromessi includono il comparto fotografico, la classificazione IP e il supporto per la ricarica wireless. Non ci sono dettagli sul rilascio di questi terminali.

Voi a cosa sareste disposti a rinunciare per uno smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 dal prezzo più conveniente?