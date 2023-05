OnePlus: il primo pieghevole dell'azienda arriverà in estate

IL primo pieghevole del colosso cinese di proprietà di Pete Lau verrà lanciato molto presto; secondo le recenti indiscrezioni infatti, pare che OnePlus Foldable sarà svelato nel corso della prossima estate, precisamente nel mese di agosto.

OnePlus Foldable: cosa sappiamo ad oggi?

Oramai il mercato dei telefoni pieghevoli è in fermento; tutti i brand internazionali stanno rilasciando le proprie soluzioni. Abbiamo visto Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo, ora Google e a breve anche OnePlus entrerà nel settore con un prodotto sensazionale. Secondo le stime di un recente rapporto, pare che il 28% degli utenti sia intenzionato ad acquistare un pieghevole nel prossimo futuro.

Il tipster Max Jambor suggerisce che presto OnePlus presenterà il suo pieghevole. Parla di un debutto previsto per il mese di agosto, ma non ci sono dettagli in merito. In passato, durante il MWC 2023 di Barcellona, un dirigente della società aveva espresso il suo desiderio di commercializzare un foldable nei mesi a venire, ma non ci sono stati ulteriori informazioni in merito. Curiosamente, se il OnePlus Foldable dovesse arrivare ad agosto, sarà lecito posizionarlo in contrapposizione con il futuro Galaxy Z Fold5 di Samsung. Riportiamo di seguito le parole di Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus:

“Il nostro primo telefono pieghevole offrirà l’esclusiva esperienza OnePlus rapida e fluida. Deve essere un telefono di punta che non si accontenta a causa della sua forma pieghevole, in termini di design industriale, tecnologia meccanica e altri aspetti. Vogliamo lanciare un dispositivo che mira a essere l’esperienza di punta del mercato pieghevole di oggi.”

