OnePlus: dal 2024 addio a MediaTek, l'azienda userà solo SoC di Qualcomm

Stando a quanto si apprende, sembra che OnePlus, così come Realme, due brand che fanno parte del gruppo BBK Electronics, intendono abbandonare MediaTek a partire dal 2024 in favore delle soluzioni Snapdragon. In poche parole, sembra che le due compagnie siano intenzionate ad utilizzare solo SoC di Qualcomm per i loro smartphone nel prossimo futuro. A dirlo, un noto insider del web sul portale di microblogging Weibo, Digital Chat Station.

OnePlus: perché abbandonerà MediaTek?

Secondo i leaks infatti, ovviamente OnePlus 12 5G adotterà le soluzioni premium di Qualcomm, mentre i flagship killer e i midrange useranno processori Snapdragon di fascia media e medio-alta. Al contrario, finora l’azienda di Pete Lau ha sempre scelto i processori di MediaTek; pensiamo al Nord 3, all’Ace 2V, al tablet OnePlus Pad e non solo.

Tornando al OnePlus 12 invece, questo sarà uno dei primi smartphone al mondo a disporre dello Snapdragon 8 Gen 3; arriverà a fine anno e presenterà uno schermo OLED 2K con refresh rate di 144 Hz, storage UFS 4.0 fino a 1 TB e avrà una fotocamera incredibile. Supporterà la fast charge via cavo e wireless. Tuttavia, sembra che ci siano delle preoccupazioni legato all’aumento dei costi dei chipset di Qualcomm, soprattutto quelli più costosi, per via del passaggio al processo produttivo N4P di TSMC a 4 nanometri. Tale mossa potrebbe far capitolare molti brand verso MediaTek ma OnePlus – così come Realme – sembra intenzionata a rimanere con i SoC Snapdragon. Quale sarà il motivo di questa scelta?

