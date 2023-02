OnePlus Buds Z2: gli auricolari spaziali in offerta che stavi cercando

Le cuffie TWS OnePlus Buds Z2 sono state accolte con entusiasmo dagli appassionati di tecnologia e apprezzate per la loro combinazione di funzionalità avanzate e prezzo accessibile. Disponibili su Amazon in sconto a soli 68,99 euro, queste cuffie TWS offrono una serie di caratteristiche interessanti che le rendono un’opzione allettante per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità.

OnePlus Buds Z2: non troverai cuffie TWS migliori a questo prezzo

Una delle funzionalità più interessanti delle cuffie TWS OnePlus Buds Z2 è la cancellazione del rumore attiva. Grazie ai tre microfoni su ogni auricolare, queste cuffie sono in grado di individuare e analizzare il suono ambientale del luogo in cui ti trovi, offrendo una riduzione del rumore fino a 40 dB. Inoltre, la Modalità Trasparenza ti consente di ascoltare il mondo che ti circonda con una chiarezza mozzafiato, mentre il supporto Dolby Atmos2 offre un’esperienza audio spaziale leader del settore per un suono immersivo e autentico.

Oltre alla qualità dell’audio, le cuffie TWS OnePlus Buds Z2 offrono anche una qualità delle chiamate eccezionale grazie ai tre microfoni ENC che riducono il rumore del vento e il Beamforming che affina il suono della voce ed elimina il rumore circostante per parole più limpide. Inoltre, il design speciale dei microfoni riduce il rumore del vento causato dall’attrito dell’aria, garantendo una chiarezza delle chiamate forte e chiara.

Le cuffie TWS OnePlus Buds Z2 sono disponibili in due colorazioni: Nero ossidiana e Bianco perla, per uno stile in sintonia con te. Inoltre, grazie alla loro leggerezza, stabilità e dimensioni ridotte del 15% rispetto ai OnePlus Buds Z, queste cuffie offrono un comfort superiore. Inclusi nella confezione, ci sono anche gommini auricolari in tre misure per garantire un’esperienza di ascolto personalizzata.

In sintesi, le cuffie OnePlus Buds Z2 offrono un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo super accessibile. Grazie alla loro cancellazione del rumore attiva, al supporto Dolby Atmos2 e alla qualità delle chiamate eccezionale, queste cuffie sono un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza di ascolto completa e senza fili. Non perdere questa offerta su Amazon e acquistale subito ad un prezzo di soli 68,99 euro, prima che la promozione finisca.

