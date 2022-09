OnePlus Buds Z2: cuffie wireless a un prezzo SHOCK (-38%)

Amazon oggi apre le porte a questa speciale offerta da non farsi sfuggire, ovvero le OnePlus Buds Z2. Queste cuffie wireless sono di altissimo livello, e infatti, per acquistarle bisogna spendere una cifra che si aggira intorno ai 100 euro. Oggi però, grazie ad Amazon, potrai avere le cuffie OnePlus Buds Z2 a soli 61,25 euro.

Abbiamo di fronte delle cuffie wireless davvero eccellenti. Piccola custodia di ricarica, leggerissime da indossare, istantanea connessione ai dispositivi associati, grande autonomia e ottimo suono, sia per vedere video che per ascoltare musica.

Non c’è da perdere un attimo quindi. Quello che stiamo vedendo, e che non durerà per molto, è un prezzo shock. Metti subito nel tuo carrello le cuffie wireless OnePlus Buds Z2 a soli 61,25 euro, invece che 99,99 euro.

OnePlus Buds Z2: goditi il suono e dimentichi di ricaricarle

Le OnePlus Buds Z2 sono state studiate per adattarsi al tipo di suono che vuoi ascoltare. Scegli fra 3 tipi di modalità audio: 1) film cinematografico, adatto per guardare video; 2) musica immersiva, per ascoltare i tuoi brani preferiti, e 3) mobile gaming, quando sono i giochi ad essere il centro del tuo divertimento.

Dotate di una batteria immensa che permette un una durata delle cuffie di ben 38 ore. Inoltre con appena 10 minuti di ricarica, nella pratica custodia, avrai altre 5 ore di ascolto. Sia le cuffie che la custodia sono resistenti all’acqua, per cui ottime per portarle sempre con te e usarle in ogni tua attività.

Queste cuffie andranno via in un lampo a questo prezzo shock, per cui fiondati su Amazon, e metti subito nel carrello le fantastiche cuffie wireless OnePlus Buds Z2 a soli 61,25 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.