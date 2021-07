OnePlus Buds Pro disporrà della cancellazione adattiva del rumore (ANC). Pochi giorni fa, è stata la compagnia cinese stessa a svelare che avrebbe lanciato, da lì a poco tempo, i nuovissimi auricolari TWS il 22 luglio insieme al midrange Nord 2. Sembra che il marchio voglia competere con prodotti del calibro delle AirPods Pro di Apple con la sua futura soluzione in arrivo.

OnePlus Buds Pro: avranno l'ANC

Ora, l'azienda con sede in Cina ha rivelato una nuova funzionalità degli auricolari TWS, confermando che il prodotto verrà dotato del supporto della “cancellazione adattiva del rumore“. I futuri OnePlus Buds Pro sono dotati di “cancellazione del rumore ambientale” ma non offrono la cancellazione attiva del rumore. Di fatto, questo wearable potrebbe non competere con le offerte di fascia alta presentate dagli altri marchi.

La società ha confermato che le Buds Pro saranno dotate di tre microfoni per “monitorare i rumori esterni” e “produrre in modo intelligente le controfrequenze con cancellazione del rumore“. Tuttavia, conosceremo le prestazioni effettive degli auricolari soltanto dopo che questi verranno svelati ufficialmente.

Un'altra parte importante che OnePlus mira ad affrontare con le nuove Buds Pro è la durata della batteria. È stato annunciato che la cella energetica delle gemme è stata aggiornata e dovrebbe offrire un'impressionante autonomia: non meno di 38 ore con ANC disattivato. Inoltre, con 10 minuti di ricarica in custodia, si potrà godere di 10 ore di ascolto ininterrotto.

In termini di design, secondo quanto riferito, saranno disponibili in nero opaco con una copertura metallica lucida sugli steli per offrire una migliore esperienza operativa e resistere a sudore e polvere. È probabile che siano abbastanza simili agli Apple AirPods Pro. Anche i Buds originali dell'azienda assomigliavano cuffie del colosso di Cupertino.

Una volta lanciato, questo modello competerà con le AirPods Pro e con le future Galaxy Buds 2. Ci aspettiamo che il prezzo sia inferiore a 150 dollari, ma per saperlo con certezza dovremo aspettare il lancio ufficiale.

