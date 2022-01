OnePlus Buds Pro si aggiornano con una feature molto utile

In queste ore OnePlus ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento 531.531.410 per le cuffie true wireless di fascia alta OnePlus Buds Pro. Dalle prime segnalazioni pubblicate sul forum ufficiale della compagnia, scopriamo che all'interno della nuova build è finalmente presente una feature che l'azienda aveva mostrato in anteprima durante l'evento di presentazione: la connessione multipla a due dispositivi o Dual connection.

OnePlus Buds Pro riceve l'aggiornamento 531.531.410 con una feature importante

Infatti, come si può notare dalle informazioni pubblicate dall'azienda circa la funzionalità, con Dual connection “connetti le tue cuffie a due dispositivi contemporaneamente e salta da un playback audio all'altro in tutta semplicità.” Attualmente la funzione è in fase di rilascio a scaglioni, pertanto potrebbero volerci alcune settimane prima che il nuovo firmare sia disponibile al download anche per i modelli commercializzati nel nostro Paese.

Una volta installato l'update, la voce “Dual connection” sarà disponibile nell'apposito pannello delle cuffie sui dispositivi OnePlus compatibili; per gli utenti muniti di uno smartphone di un'altra marca, per attivare la funzione sarà necessario scaricare e installare l'applicazione HeyMelody. Dai primi test pubblicati in rete, si è visto che la feature permette effettivamente di salta da una riproduzione audio all'altra su dispositivi come Xiaomi Mi 11 Ultra, iPhone 13 Pro e un computer con Windows 10.

