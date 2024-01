OnePlus Buds Pro 2 sono gli auricolari definitivi a questo prezzo!

Se hai sempre desiderato degli auricolari al top delle prestazioni, OnePlus Buds Pro 2 sono la scelta perfetta per te. In più, sono ora scontati del 23%, arrivando a costare solamente 137,50€. Si tratta di un ribasso importante se pensiamo che il prezzo originale si attesta sui 179,00€!

OnePlus Buds Pro 2: tutte le caratteristiche

OnePlus Buds Pro 2 offrono un’esperienza di ascolto premium attraverso la tecnologia true wireless (TWS), garantendo un audio di alta qualità grazie ai due driver MelodyBoost da 11 mm sviluppati in collaborazione con Dynaudio, esperti danesi dell’audio di eccellenza. Con voci nitide e bassi profondi e dinamici, i Buds Pro 2 regalano un suono ricco e potente.

La personalizzazione del suono è resa possibile da OnePlus Audio ID 2.0, che crea un profilo audio personalizzato mediante una scansione dell’orecchio e un breve test di ascolto, garantendo un suono naturale migliorato. La tecnologia Spatial Audio, in abbinamento a Dolby Head Tracking e Dolby Atmos, offre un’esperienza cinematografica, ricalibrando l’audio in movimento per un campo sonoro ampio, chiaro e naturale.

Dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) con tre modalità (Faint, Smart ed Extreme) che variano da 25 dB a 48 dB, i Buds Pro 2 si adattano intelligentemente all’ambiente circostante per un’esperienza di ascolto senza disturbi.

Il design elegante, è accompagnato da un comfort duraturo grazie all’ergonomia degli auricolari, realizzati con materiali di alta qualità. La resistenza all’acqua e alla polvere, con certificazioni IP55 per gli auricolari e IPX4 per la custodia, rende questi Buds Pro 2 adatti a un utilizzo anche in condizioni difficili o per fare sport.

Perfetti per qualsiasi utilizzo, questi OnePlus Buds Pro 2 sono praticamente gli auricolari perfetti a questo prezzo. Falli tuoi a soli 137,50€!

