OnePlus Buds Pro 2: il TOP per chi ama la musica, prezzo INCREDIBILE

I meravigliosi auricolari TWS di casa OnePlus si trovano oggi in super sconto su Amazon; si tratta di un gadget assurdo, potente, incredibile e che, in occasione dei Prime Days di Amazon, si porta a casa con soli 153,99€, spese di spedizione comprese. Si chiamano OnePlus Buds Pro 2. Capite bene che il risparmio rispetto al valore iniziale è molto alto, anche perché avrete in omaggio anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Altresì ricordatevi che tutti i prezzi includono l’IVA e che vi è la consegna celere in pochissime ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

OnePlus Buds Pro 2: le caratteristiche complete

Ci troviamo di fronte ad un paio di auricolari TWS di nuova generazione; sono wireless, compatibili con la tecnologia Bluetooth e assicura fino a 39 ore di autonomia. Mica male, vero? Vi è anche la cancellazione adattiva intelligente del rumore e l’audio spaziale. Sono disponibili in Obsidian Black.

Citiamo poi i Dual Drivers MelodyBoost; grazie all’esperienza di Dynaudio, la compagnia cinese è riuscita a donare un’esperienza di ascolto premium su misura per tutti gli amanti dell’audio; le voci si sentono nitide e i bassi sono più profondi e dinamici.

Con OnePlus Audio ID 2.0 potrete creare un profilo audio personalizzato con un suono naturale migliorato, perfetto per le vostre orecchie. Segnaliamo la presenza dello Spatial Audio e della tecnologia Dolby Head Tracking che servono per calibrare l’audio in movimento al fine di ottenere un suono cinematografico. Dulcis in fundo, c’è il Dolby Atmos.

Ci troviamo dei fronte ad un paio di auricolari TWS incredibili, resistenti IP55 e la custodia è IPX4; hanno un’autonomia esagerata, godono della ricarica wireless e c’è perfino la fast charge. In 10 minuti saranno cariche per dieci ore. Con un prezzo di soli 153,99€ questi OnePlus Buds Pro 2 sono incredibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.