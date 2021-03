Vuoi acquistare un paio di auricolari true wireless? Le OnePlus Buds sono in offerta su Amazon a soli 69,17€. Il ribasso del 17% corrisponde a uno sconto effettivo di 14,20€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

OnePlus Buds: le specifiche di questi auricolari

Bianche e dal design lineare, queste true wireless firmate OnePlus ricordano le famose cuffie di Casa Cupertino dato che condividono il formato In Ear.

Grazie al driver dinamico da 13,4 millimetri l’esperienza sonora è potente e coinvolgente. L’aggiunta dello stereo tridimensionale attraverso Dolby Atmos concede poi la possibilità di ascoltare i brani così come sono stati concepiti dagli artisti.

La superficie di entrambi gli auricolari è sensibile al tocco, ciò permette di gestire la riproduzione musicale attraverso dei semplici tap con le dita. Il doppio tocco sblocca il traccia successiva, traccia precedente, riproduci/pausa e richiama l’assistente vocale.

Caratteristica saliente delle OnePlus Buds è l’autonomia. La batteria degli auricolari unito al case di ricarica provvede fino a 30 ore di riproduzione. Solo i dispositivi, invece, posseggono una batteria con capacità di 7 ore.

Comoda è la ricarica rapida con cui ottenere fino a 10 ore di ascolto aggiuntivo con appena dieci minuti di collegamento all’alimentazione.

Le wearable sono ottime per essere utilizzate anche in chiamata grazie alla loro cancellazione del rumore ambientale. I tre microfoni integrati al loro interno garantiscono una voce sempre nitida e cristallina per chi ascolta.

Puoi acquistare OnePlus Buds in colorazione bianca a soli 69,17€ su Amazon. Ordinali oggi e ricevili entro 48 ore grazie all’abbonamento Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

