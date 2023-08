OnePlus Ace 2 Pro: il nuovo flagship sarà un cameraphone

Il nuovo smartphone di punta OnePlus Ace 2 Pro, prossimo al lancio, sarà un vero e proprio cameraphone dotato di sensore principale Sony IMX890 da 50 MP e non mancherà l’algoritmo di casa OPPO.

Andiamo con ordine: il colosso cinese di Pete Lau si sta preparando a lanciare il nuovo OnePlus Ace 2 Pro in Cina; il debutto è fissato per il 16 agosto. Questo dovrebbe essere un flagship killer unico con Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, modulo Wi-Fi di settima generazione e non solo.

OnePlus Ace 2 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Grazie ad un teaser online, scopriamo che il telefono riceverà il Sony IMX890, uno dei principali sensori di punta del mercato; l’azienda ha già utilizzato questo in smartphone come OnePlus 11, 11R e perfino nei midrange Nord 3 e Nord CE 3. Ci sarà l’OIS dell’immagine e un algoritmo speciale del marchio, il tutto coadiuvato da un motore di imaging sviluppato da OPPO. Dulcis in fundo, troveremo la tecnologia a matrice di fotoni ProXDR della casa principale di BBK Electonics, che serve per ottenere una gamma dinamica più realistica nelle fotografie HDR.

Fra le altre cose, si dice che il device sia dotato di uno schermo OLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K, supporto all’HDR10+, densità di 450 PPI e refresh rate di 120 Hz. Non mancherà la luminosità di picco dal valore elevatissimo pari a 1600 nit. Come detto, il processore interno sarà l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 24 GB di RAM LPDDR5X e di tanto storage a bordo (precisamente, fino a 1 TB) con memorie UFS 4.0. La batteria sarà da 5000 mAh e avrà il supporto alla fast charge da 150W. Verrà venduto in ciano e in grigio e ci sarà anche una versione speciale dedicata a Genshin Impact (esclusiva per il mercato cinese, a quanto pare).

Ad ogni modo, non sappiamo quando verrà svelato da noi (magari con un altro moniker); vi terremo aggiornati. Se volete, trovate OnePlus 11 5G a soli 859,23€ su Amazon, spese di spedizione incluse. È un top cameraphone; se volete un’ammiraglia Android di alto livello, questo è il device che farà al caso vostro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.