OnePlus 9 Pro 5G: il TOP da comprare oggi su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso: il potentissimo OnePlus 9 Pro 5G, nella sua iterazione color “Morning Miss”, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, costa solo 359,89€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un vero best buy senza paragoni. Costa quanto un mediogamma ma in realtà, è il flagship dell’azienda cinese di due anni fa. Ciò implica che godrà di features straordinarie come un chip avanzatissimo, uno schermo AMOLED di punta, una batteria all’avanguardia e un comparto fotografico con sensori Hasselblad.

OnePlus 9 Pro 5G: tanti motivi per cui acquistarlo

Iniziamo la sua disamina parlandovi del design: OnePlus 9 Pro 5G presenta linee morbide ed eleganti e anche se è uscito sul mercato due anni or sono, è ancora attualissimo. Vanta uno schermo Fluid AMOLED da 6,7″ risoluto con colori vividi, neri profondi e cornici contenute. La visione dei contenuti è al top ed è anche ottimo per il gaming. A proposito, sotto la scocca sappiate che è equipaggiato con il potente processore Snapdragon 888 e dispone di 12 GB di RAM: le prestazioni saranno sempre veloci e fluide.

La fotocamera, sviluppata in collaborazione con Hasselblad, riesce a scattare foto e realizzare video in condizioni eccellenti. La main camera è da 48 megapixel e il sensore ultrawide permette di scatenare la vostra creatività senza limiti. Comoda poi la selfiecam da 16 Mpx e il teleobiettivo da 8 Mega.

Vi è il modulo 5G per le connessioni next-gen e c’è una batteria capiente da 4500 mAh che assicura un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica. Si ricarica poi in un lampo con la Warp Charge da 65W. A soli 359,89€ questo OnePlus 9 Pro 5G è il top da comprare oggi su Amazon ma siate veloci, le scorte potrebbero terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.