Siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma e la vostra scelta è ricaduta sul nuovo splendido OnePlus 9 Pro 5G? Certo quasi 1000 euro di spesa non sono roba da poco, ma oggi grazie alla promozione di Amazon potreste portarvelo a casa con un risparmio di ben 119 euro. Prezzo finale? 799,99 euro, che sono comunque altini, ma sempre meno dei 919 euro di listino.

OnePlus 9 Pro 5G: caratteristiche di altissimo livello

Il OnePlus 9 Pro 5G in offerta quest'oggi è il modello con 8 GB di RAM, 128 GB di memoria di storage e in colorazione grigia (Morning Mist). Ciò che spicca maggiormente a prima vista è il display da 6.7″ Smart AMOLED con tecnologia LTPO che garantisce un consumo di energia ridotto di oltre il 50% garantendo allo stesso tempo un'esperienza visiva a 120 Hz fluida.

Girando il telefono, nella parte posteriore troviamo un comparto fotografico pazzesco composto da 4 fotocamere. La principale è da 48MP, poi ci sono una Ultra-Grandangolare da 50MP, una Telephoto e una Monochrome. Tutte e quattro sono state sviluppate in collaborazione con Hasselblad per garantire funzioni rivoluzionarie come la calibrazione naturale del colore.

Le prestazioni di alto livello sono garantite dal processore Snapdragon 888 dotato di chip di ultima generazione per la connettività 5G. La batteria da 4500 mAh con Warp Charge 65T e Warp Charge Wireless 50, oltre a donare un'alta autonomia, presenta una tecnologia di carica wireless più veloce di sempre che permette di caricare il dispositivo dall'1 al 70% in soli 30 minuti.

Insomma, tutto questo può essere vostro a un prezzo eccezionale: solo 799,99 euro invece di 919 euro di listino Amazon. Acquistandolo oggi può essere vostro in meno di 48 ore lavorative grazie ad Amazon Prime.

