OnePlus 9 Pro 5G: a 662€ non puoi lasciartelo sfuggire, corri a prenderlo

Se avete intenzione di cambiare il vostro vecchio smartphone e volete acquistare un prodotto Android, magari ricco di tecnologia, con un comparto fotografico di punta (gestito da Hasselblad), con un processore Qualcomm che sa tirare fuori la grinta anche con le operazioni più complesse e nei giochi più impegnativi, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre necessità. Si chiama OnePlus 9 Pro 5G ed è l’ammiraglia del marchio di Pete Lau del 2021; si, è un telefono di “due anni” ma è ancora validissimo e noi ve lo consigliamo per una serie di motivazioni. In primo luogo non possiamo non citare la consegna celere e la spedizione gratuita; con Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi esclusivi e il prezzo sarà di soli 662,17€. Volendo, potrete anche farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

OnePlus 9 Pro 5G: ecco perché devi comprarlo

Acquistandolo da Amazon avrai accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Ciò implica che sarà vostro con un prezzo irrisorio su base mensile così da non creare troppi problemi al vostro conto in banca.

Questo OnePlus 9 Pro 5G è un flagship in tutto e per tutto; è dotato di un processore Snapdragon 888 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage interno; ottimo il sistema fotografico Hasselbld con tanti sensori di punta sulla back cover. Il design è classico ma iconico, con una finitura esclusiva sul frame che ne migliora il grip e la presa. Con un prezzo di soli 662,17€ questo dispositivo è da acquistare immediatamente, ma siate veloci prima che terminino le scorte su Amazon o prima che finisca l’offerta dedicata.

