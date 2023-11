OnePlus 9 5G: solo 329€ per uno smartphone INCREDIBILE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo l’ottimo OnePlus 9 5G, un prodotto dalle altissime prestazioni ma dal costo contenuto su Amazon. Sulla nota piattaforma di e-commerce americano infatti, lo pagherete solo 329,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un vero affare unico e irripetibile. Certo, è il top di due anni fa, ma va ancora benissimo e si comporta al top in tantissime operazioni differenti: è eccellente per l’editing video, per la gestione dei social, per la messaggistica online, ma non solo. Vanta una scheda tecnica all’avanguardia con una batteria che assicura prestazioni inarrivabili e si ricarica rapidamente con la Warp Charge. Il design poi, è mozzafiato: il modello che vi segnaliamo è in colorazione “Arctic Sky” e gode di 8 GB di RAM e di ben 128 GB di memoria interna. Fate presto se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro; potrebbe andare “sold out” a brevissimo.

OnePlus 9 5G: non lasciatevelo sfuggire

Il OnePlus 9 5G gode di un processore premium che ancora oggi va benissimo: sotto la scocca troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 888, coadiuvato da 8 GB di RAM veloce e da ben 128 GB di memoria UFS capiente e versatile. Ottima la batteria da 4500 mAh che assicura un’autonomia spaziale e che si ricarica in un lampo – via cavo USB Type-C – con la Warp Charge da 65W. Lo schermo è un bellissimo pannello AMOLED da 6,55″ con refresh rate di 120 Hz e risoluzione FullHD+. I contenuti si vedranno benissimo anche sotto la luce diretta del sole.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 329,00€ quindi non lasciatevelo sfuggire; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, si avrà diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.