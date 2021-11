OnePlus 8T: top di gamma a 399€ per il Black Friday

OnePlus 8T si trova in offerta su Amazon a soli 399€, con uno sconto del 33% e un risparmio di ben 200 euro rispetto al prezzo solito. La settimana del Black Friday è iniziata e su Amazon è già possibile scovare grossi sconti come questo.

Lo smartphone in offerta oggi è in colorazione Lunar Silver e monta 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Si tratta del top di gamma OnePlus dello scorso anno, ancora al passo con i tempi in termini di prestazioni e qualità generale, specialmente se proposto ad un prezzo così competitivo. Inoltre, il cuore pulsante dell'8T è il potente SoC Qualcomm Snapdragon 865, chip di fascia alta con supporto alle reti 5G di ultima generazione.

Lo schermo è un AMOLED da 6.55 pollici in risoluzione FullHD+, con il classico design punch-hole, che vede la fotocamera frontale inclusa in un piccolo foro in alto. Grazie al refresh rate a 120 HZ, il pannello offre un'estrema fluidità e reattività sia in gaming che durante lo scorrimento di menù, documenti e pagine web.

Sul retro troviamo ben 4 fotocamere, alla principale da 48MP si affianca un'ottica ultra-grandangolare, una macro e un sensore monocromatico, utile a catturare più luce per realizzare ottimi scatti anche in notturna.

Oggi OnePlus 8T è disponibile su Amazon a soli 399€, un prezzo impensabile per un dispositivo con queste caratteristiche tecniche.