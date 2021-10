OnePlus 8T in Super Offerta su Amazon (-129€)

Il OnePlus 8T si trova in offerta su Amazon a 469,97€, con uno sconto del 22% e un risparmio di ben 129 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta della versione con 8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno, disponibile nella sgargiante colorazione Aquamarine Green. Il design è elegante, anche il retro è in vetro e lungo il bordo destro non può mancare il pratico selettore per passare rapidamente dalla suoneria alla modalità silenziosa, peculiarità degli smartphone OnePlus. Monta il potente SoC Qualcomm Snapdragon 865, con supporto alle reti 5G di ultima generazione.

Lo schermo è un AMOLED da 6.55 pollici in risoluzione FullHD+, con il classico design punch-hole, che vede la fotocamera frontale inclusa in un piccolo foro in alto. Grazie al refresh rate a 120 HZ, il pannello offre un'estrema fluidità e reattività sia in gaming che durante lo scorrimento di menù, documenti e pagine web.

Sul retro troviamo ben 4 fotocamere, alla principale da 48MP si affianca un'ottica ultra-grandangolare, una macro e un sensore monocromatico, utile a catturare più luce per realizzare ottimi scatti anche in notturna.

OnePlus 8T è disponibile in offerta su Amazon a 469,97€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.