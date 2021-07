OnePlus 8T torna in promozione su Amazon. Lo puoi acquistare a soli 469,90€, ma devi affrettarti perché i pezzi disponibili sono meno di dieci. Attraverso un ribasso del 22% puoi risparmiare fino a 130,00€ sull'acquisto, un vero e proprio affare che non dovresti lasciarti scappare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone degno di sé: OnePlus 8T

OnePlus 8T è uno dei modelli più ambiti dalla community. In questa colorazione Aquamarine Green non lo puoi non amare: è bello, di design e curato nei minimi particolari. In pratica con un'unica spesa porti a casa uno smartphone che non solo è pazzesco, ma pure esteticamente bello.

Puoi giocare, guardare film o gustarti le migliori applicazioni in circolo sul display da 6,55 pollici con refresh rate da 120 Hz. Inoltre la presenza dell'HDR10+ è una seconda chicca da non sottovalutare perché rende la visione ancora più maestosa e ricca di dettagli.

Il processore Qualcomm Snapdragon 865 5G non ti lascia deluso ma bensì ti accompagna in tutte le tue attività senza mai lamentarsi. In più gli 8 GB di RAM e i 128 GB di memoria sono un portento in termini di velocità e dinamicità. Scordati dei rallentamenti e dei minuti passati ad aspettare, con OnePlus sono solo amari ricordi.

Non mancano all'appello un'ottima fotocamera posteriore costituita da 4 lenti. Il sensore principale è da 48 megapixel e le altre tre lenti ti consentono di scattare foto in diverse modalità tra cui quella ultra grandangolare e macro. Infine non ti dimenticare della fotocamera frontale.

Per ultima ma non importanza, la batteria abbinata alla Warp Charge 65 ti assicura un giorno di autonomia con soli 15 minuti di carica.

Acquista OnePlus 8T su Amazon a soli 469,90€ in colorazione Aquamarine Green. Se lo acquisti oggi lo ricevi in 48 ore se sei abbonato Prime. Altrimenti opta per la consegna nei punti di ritiro per averla gratuita.

Smartphone