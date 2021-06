OnePlus 8 Pro è in offerta su Amazon a soli 698,44€. Il ribasso del 8% provoca uno sconto effettivo di 60,56€ che rendo l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartphone potente: OnePlus 8 Pro

In colorazione Glacial Green, OnePlus 8 Pro cattura gli sguardi di chi lo ammira. Elegante e maestoso, lo smartphone vanta un design curato nei minimi particolari e altrettante specifiche tecniche degne di nota.

Il display è un Fluid AMOLED da 6,78 pollici che con la sua curvatura regala un'ampiezza di visione sopra le righe. L'elevata risoluzione rende ancora più peculiare l'esperienza finale che è un punto forte dello smartphone.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a ben 12 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazioni. Tali specifiche tecniche non possono che rendere l'utilizzo dinamico, prestante e veloce anche in operazioni multitasking e con più app aperte in background.

Spicca anche l'apparato fotografico che è costituito da una quad camera posteriore. L'obiettivo principale è da 48 megapixel mentre le altre tre lenti hanno una risoluzione di 48, 8 e 5 megapixel per scattare in modalità filtro cromatico, ultra grandangolare e teleobiettivo. Non manca all'appello lo Zoom Ibrido 3x

Anche la fotocamera frontale merita una citazione con la sua lente da 16 megapixel per selfie da paura.

La batteria, infine, ha un valore di 4510mAh e si alimenta mediante Warp Charge 30T fast charging.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 5G oltre a possedere Amazon Alexa Built In.

Acquista OnePlus 8 Pro su Amazon a soli 698,44€ in colorazione Glacial Green. Ordinalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate in 48 ore. Lo smartphone è acquistabile anche a rate mediante CreditLine di Confidis.

