OnePlus 8 Pro è in offerta su Amazon a soli 596,89 euro. Il ribasso del 15% provoca uno sconto effettivo di ben 102,11 euro che rendono l'acquisto un vero affare per uno dei dispositivi mobile più performanti e apprezzati sul mercato.

OnePlus 8 Pro: caratteristiche principali

OnePlus 8 Pro spicca immediatamente per la sua bellezza e cura estetica. Il display è un Fluid AMOLED da 6,78 pollici che con la sua curvatura regala un'ampiezza di visione davvero incredibile. L'elevata risoluzione rende ancora più peculiare l'esperienza finale che è un punto forte dello smartphone.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazioni. Tali specifiche tecniche non possono che rendere l'utilizzo dinamico, prestante e veloce anche in operazioni multitasking e con più app aperte in background.

Spicca anche l'apparato fotografico che è costituito da una quad camera posteriore. L'obiettivo principale è da 48 megapixel mentre le altre tre lenti hanno una risoluzione di 48, 8 e 5 megapixel per scattare in modalità filtro cromatico, ultra grandangolare e teleobiettivo. Non manca all'appello lo Zoom Ibrido 3x e la fotocamera frontale merita una citazione con la sua lente da 16 megapixel.

La batteria, infine, ha un valore di 4510mAh e si alimenta mediante Warp Charge 30T fast charging. Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 5G oltre a possedere Amazon Alexa Built In. Acquistate OnePlus 8 Pro su Amazon a soli 596,89 euro. Ordinatelo oggi e ricevetelo in 48 ore se siete abbonati Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone