OnePlus 12R sta arrivando da noi e sarà un flagship killer pazzesco

Manca pochissimo al debutto ufficiale del nuovo top di gamma OnePlus 12 5G. Il dispositivo verrà annunciato globalmente il prossimo 23 gennaio 2024 e arriverà in compagnia degli auricolari TWS OnePlus Buds 3 e del flagship killer OnePlus 12R. Quest’ultimo device sarà un flagship killer potentissimo, dotato di un pannello LTPO 4.0 e di una batteria da ben 5500 mAh.

Come detto, i prodotti saranno svelati dalla compagnia di Pete Lau nelle prossime settimane. Se da un lato il OnePlus 12 sarà l’ammiraglia più esclusiva del brand, dall’altro avremo il 12R che rappresenterà, a tutti gli effetti, un flagship killer, ovvero un midrange premium dal costo interessante. Oggi scopriamo che il suddetto terminale sarà il rebrand dell’Ace 3 uscito in Cina pochissimi giorni fa.

OnePlus 12R: tutto quello che sappiamo

Dalle indiscrezioni scopriamo che OnePlus 12R sarà dotato di uno schermo ProXDR da 120 Hz con tecnologia LTPO di quarta generazione. Questa feature dovrebbe permettere di modificare il refresh rate in modo più rapido e più smart rispetto al passato. Addirittura, si potrà commutare le frequenze di aggiornamento all’interno della gamma più ampia. Ad ogni modo, questo si tradurrà in un risparmio energetico di tutto rispetto. Fra le altre cose poi, apprendiamo che verrà fornito di una batteria da ben 5500 mAh. Sarà il primo smartphone del brand ad avere una cella energetica così capiente e godrà, come sempre, del supporto alla SuperVOOC e al Battery Health Engine. In poche parole, ci troveremo di fronte ad un prodotto pazzesco, dotato anche del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Verrà commercializzato in Iron Grey e in Cool Blue.

