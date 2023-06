OnePlus 12: tutte le specifiche complete e quando arriverà

In queste ore sono trapelate in rete le specifiche chiave del nuovo OnePlus 12 5G; secondo quanto affermano i rumors il device verrà annunciato (in Cina) a dicembre e nel mercato estero solo pochi mesi dopo.

Sappiamo poi che il flagship killer OnePlus Ace Pro 2 sarà annunciato in Cina fra un mese o due. Stando a quanto si dice, questo sarà un altro terminale dotato del chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e sarà un prodotto intermedio volto ad ingannare l’attesa per l’arrivo dell’ammiraglia di fine anno con Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus 12: cosa sappiamo ad oggi?

Tornando al meraviglioso OnePlus 12 5G, si dice che questo gadget disporrà di uno schermo AMOLED con bordi curvi realizzato da Samsung; le cornici saranno sottili e ci sarà il solito foro per la selfiecam posto nell’angolo superiore dello schermo, anche se qualcuno suggerisce che verrà collocato al entro del pannello. La risoluzione potrebbe essere 2K così come il refresh rate che dovrebbe rimanere a 120 Hz (adattivo) con tecnologia LTPO. Qualcuno potrebbe anche dire: cosa cambierà dunque con l’attuale OnePlus 11 presente in listino che, a proposito, si trova in super sconto al prezzo di 850,93€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Questo è un super smartphone che noi vi consigliamo di comprare oggi prima che terminino le scorte disponibili; la consegna è celere e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, lo stesso SoC che abbiamo visto in moltissime altre ammiraglie Android di nuova generazione; non mancherà la batteria da 5000 mAh con fast charge da 150W al seguito.

Sul fronte fotografico invece citiamo il sistema ottico composto da tre lenti con camera principale Sony IMX9 da 50 Megapixel e OIS, ultrawide da 50 mega e teleobiettivo OmniVision OV64B da 64 Megapixel. Il tutto sarà coadiuvato dall’ottimo software di Hasselblad.

