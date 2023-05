OnePlus 12: trapelano le prime informazioni dell'ammiraglia next-gen

In queste ore sono trapelate le prime specifiche tecniche relative al futuro flagship di Pete Lau; OnePlus 12 5G verrà annunciato a fine anno (in Cina) e solo nei primi mesi del 2023 nel resto del mondo.

Intanto, gli appassionati del marchio sono in attesa ma si stanno godendo l’ottimo OnePlus 11 5G che, al momento, ha registrato vendite eccellenti; stando ai reports uscito online, le performance sono state strepitose. D’altronde, come dar torto: è un’ammiraglia unica e costa solo 833,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse nel prezzo.

OnePlus 12 5G: ci sarà una super fotocamera a bordo

Stando a quanto suggerisce l’insider Yogesh Brar, OnePlus 12 è in fase di sviluppo; sarà lanciato in Cina a fine anno e presenterà caratteristiche incredibili. Oltre ad una scheda tecnica di punta, avrà un comparto fotografico eccezionale. Addirittura, si pensa che avrà una fotocamera principale da 64 Megapixel, sempre coadiuvata dalla tecnologia di Hasselblad. Come sempre troveremo tre sensori con flash LED e non mancherà una lente Sony IMX890 ultrawide di nuova generazione.

OnePlus 12

(Engineering config) – 6.7" QHD OLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)

– 50MP + 50MP (UW) + 64MP (periscope)

– 5,000mAh battery

– 100W charging Launch: December (China) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 25, 2023

Sotto la scocca batterà un cuore di Qualcomm, precisamente lo Snapdragon 8 Gen 3 ancora da annunciare: garantirà prestazioni fulminee e avrà un ottima gestione energetica, merito anche della batteria da 5000 mAh prevista al seguito. Questa si ricaricherà mediante SuperVOOC da 100W via cavo. Il display invece sarà un pannello OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 hz.

Ad oggi è presto per parlare del telefono in questione ma i primi rumors sono promettenti; gli appassionati di tutto il mondo devono attendere ancora diversi mesi; voi restate connessi con noi per scoprire tutti i dettagli in merito. Come detto in calce, il miglior OnePlus da acquistare oggi è sicuramente l’ultimo top di gamma, il OnePlus 11 5G, che oggi costa solo 833,99€, spese di spedizione incluse. Fate presto perché è un risparmio davvero elevato.

