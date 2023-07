OnePlus 12: svelato il suo design, ecco come sarà (FOTO)

In queste ore sono emersi i primi rendering ufficiali relativi al prossimo flagship di Pete Lau; si chiamerà OnePlus 12, verrà annunciato dopo la presentazione del prossimo chipset di punta di Qualcomm (a fine anno) e avrà pochissime modifiche estetiche rispetto all’attuale ammiraglia (OnePlus 11 5G che costa solo 855,74€, spese di spedizione incluse, su Amazon). Troveremo anche una lente a periscopio.

OnePlus 12 5G: le presunte caratteristiche tecniche

Come molti di voi sapranno, a fine anno OnePlus annuncerà il suo classico smartphone di punta. Quest’anno vedremo il OnePlus 12, erede del precedente OnePlus 11. Certo, mancano ancora diversi mesi al suo arrivo, ma i leak e i rumors hanno già iniziato ad emergere sul web. Nel corso di un nuovo report abbiamo appreso che il suo design sarà molto simile a quello del predecessore; a dirlo, Steve Hemmerstoffer che ha condiviso un primo render 3D sul suo account.

Vediamo bene l’immagine di seguito: notiamo lo stesso design di OnePlus 11 con piccole modifiche di spicco; non mancherà il classico slider per le notifiche a destra e tutti gli altri pulsanti saranno allineati sul lato sinistro. Potrebbe arrivare in nero e in altre tinte.

Anteriormente invece, OnePlus 12 vanterà cornici minime che circonderanno lo schermo; avremo il classico foro per la selfiecam posto in alto a sinistra e in basso la griglia per lo speaker e la porta USB Type-C. Posteriormente invece, il modulo fotografico sarà di forma circolare con una finitura lucida. Vedremo due grandi lenti principali e una periscopica; il flash LED invece sarà posto all’esterno di questo sistema. Disporrà del processore Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, supporterà la ricarica via cavo SuperVOOC da 150W e avrà la wireless charging da 50W. Lo schermo infine, sarà un pannello OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate da 120 hz.

