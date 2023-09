OnePlus 12: sarà questo il suo design ufficiale? (FOTO)

Dai render trapelati in queste ore relative al futuro OnePlus 12 5G, scopriamo nuovi dettagli interessanti sul terminale. Lo smartphone disporrà di un modulo fotografico aggiornato con un componente misterioso. Adesso andiamo con ordine e vediamo tutto ciò di cui disporrà il device.

Manca pochissimo al lancio dell’ammiraglia next-gen di Carl Pei; OnePlus 12 5G di fatto, è previsto per il lancio nei prossimi mesi, contestualmente al debutto del SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Arriverà dapprima in Cina (entro la fine dell’anno) e subito dopo nel resto del mondo. In passato sono emersi molti render del dispositivo grazie all’insider OnLeaks (Steve Hemmerstoffer), ma adesso l’informatore ha pubblicato delle immagini aggiornate del gadget che rivelano un piccolo cambiamento strutturale.

OnePlus 12 5G: ecco le ultime novità

Partiamo dall’analisi dell’immagine (condivisa di seguito): vediamo i sensori della fotocamera riprogettavi rispetto a quanto visto nei primi render. Le ottiche sono state allineate in un modo simile a quello che abbiamo visto con OnePlus 11 5G, il flagship dello scorso anno che oggi si trova in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di soli 729,36€, spese di spedizione incluse. Dalla foto vediamo poi due ottiche wide e ultrawide, una tele periscopica e c’è poi un misterioso ritaglio accanto a quest’ultima. Si noti che anche il logo di Hasselblad è stato ridotto al minimo: adesso vi è solo una “H” che simboleggia il brand europeo. Il flash LED invece, si trova in alto a sinistra, nell’isoletta triangolare posta vicino il frame.

Per il resto il design è rimasto invariato rispetto a quanto visto in passato con i render precedenti. C’è sempre il solito slider per le notifiche, il classico pulsante di accensione sul frame destro, i tasti per il bilanciamento del volume a sinistra e troviamo poi un display con bordi curvi e foro per la selfiecam al centro. Le cornici sono super minimal. Non mancherà poi un display AMOLED 2K da 6,7″ a 120 Hz. La batteria dovrebbe essere da 5400 mAh con supporto alla fast charge da 100W e alla wireless da 50W. Il SoC principale sarà lo Snapdragon 8 Gen 3, come detto. Sul fronte fotografico ci aspettiamo due ottiche da 50 megapixel e una da 64 Megapixel per gli scatti con zoom. Voi cosa ne pensate?

