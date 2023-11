OnePlus 12 5G: svelata la velocità di ricarica della nuova ammiraglia

Da quanto apprendiamo dalla certificazione 3C, sembra che il prossimo flagship OnePlus 12 5G disporrà del supporto alla fast charge via cavo da 100W. Non sappiamo ancora quale sia la capacità della sua batteria ma dovrebbe rimanere pressocché invariata rispetto all’ammiraglia di fine 2022, il OnePlus 11 5G che, a proposito, si porta a casa ad un prezzo strepitoso: solo 793,64€, spese di spedizione incluse.

OnePlus 12 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Dalla certificazione emersa in rete notiamo i due adattatori di alimentazione per la prossima ammiraglia cinese; hanno i numeri di modello VVCBAHBCH e VCBAOBCH e sembrano supportare entrambi una potenza in uscita fino a 11V/9,1 A; in poche parole, godranno della velocità di ricarica da 100W. Sarà probabilmente, definita con il moniker visto con quella del 2022 (SuperVOOC da 100W). Sotto la scocca disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 da poco svelato in commercio; il telefono è anche stato avvistato su AnTuTu dove ha registrato l’incredibile punteggio di 2110808 score.

Non di meno, sembra che l’azienda cinese stia collaborando con Sony per portare sul device un sensore sovrapposto a doppio strato Lytia; pare che il nuovo device di Pete Lau sarà un cameraphone senza eguali. Non mancherà, come sempre, il supporto software di Hasselblad. Sarà presente poi uno schermo curvo con risoluzione 2K, LTPO di seconda generazione, una batteria con capacità di 5000/54000 mAh con tanto di supporto alla wireless charging da 50W e 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X. Lo storage invece, partirà da 256 GB. OnePlus 12 5G dovrebbe venir presentato nel corso di questo mese nel mercato cinese; da noi dovrebbe arrivare invece, nel corso della prossima primavera.

