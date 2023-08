OnePlus 12 5G: spuntano nuovi dettagli online

In queste ore spuntano in rete i primi dettagli del prototipo ingegneristico relativo al nuovo OnePlus 12 5G, un’ammiraglia Android potentissima prossima al debutto. Questo device disporrà di specifiche tecniche interessantissime come un processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, 24 GB di RAM e un display 2K. A riportare questi dati ci ha pensato il noto insider del web Digital Chat Station, che afferma di essere visto dal vivo il device presso uno stabilimento di produzione.

Stando a quanto afferma il tipster infatti, il terminale sarà dotato di uno schermo con bordi curvi avente un foro di piccole dimensioni al centro del pannello; posteriormente invece, ci sarà un grande modulo fotografico composto da tanti sensori (ben quattro, in grado di coprire tutte le lunghezze focali). Non mancheranno ultrawide e obiettivi periscopici, a quanto pare. Non di meno, il prototipo dispone di una scocca in metallo, di uno scanner ottico avanzato per le impronte digitali e di un motore lineare sull’asse X, nonché di un sistema di dissipazione del calore VC per mantenere fresco il dispositivo durante le attività più impegnative.

OnePlus 12 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Tornando alle specifiche del device, scopriamo che OnePlus 12 5G avrà uno schermo OLED con bordi curvi e risoluzione 2K, oltre al refresh rate di 120 Hz. Il processore interno sarà l’ottimo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm prossimo al debutto, coadiuvato da RAM da 16 o 24 GB. Posteriormente troveremo una main camera Sony IMX9XX da 50 Megapixel con lente utlraeide da 50 Mpx e da un sensore periscopico da 64 Mega, sempre di Sony.

Arriviamo alla batteria: il device disporrà di una grande cella energetica da 5400 mAh in grado di ricaricarsi a 100W con il cavo ma anche via wireless a 50W. Presente ovviamente il logo di Hasselblad sul modulo fotografico e ciò ci fa capire che il device vanterà il software del noto brand all’interno del sistema ottico. Quando arriverà OnePlus 12 5G? Non prima della fine dell’anno in Cina, ma da noi arriverà nel corso della prossima primavera. Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che OnePlus 10 Pro 5G costa solo 529,90€ su Amazon grazie ad un coupon attivabile al checkout.

