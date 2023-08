OnePlus 12 5G: sarà il primo flagship del brand cinese con ottica periscopica

In queste ore scopriamo nuovi dettagli su quello che sarà il prossimo flagship del brand cinese di Pete Lau; OnePlus 12 5G è prossimo al lancio e si dice che sarà il primo terminale della compagnia ad essere dotato di fotocamera con zoom periscopico.

OnePlus 12 5G: il nuovo top di gamma sarà un cameraphone

Andiamo con ordine: l’ammiraglia di OnePlus dovrebbe arrivare in Cina nel mese di dicembre 2023, subito dopo il debutto dei nuovi processori di Qualcomm. In un nuovo post appena pubblicato su Weibo, l’insider di settore Digital Chat Station, ha rivelato i dettagli chiave delle lenti che saranno presenti a bordo del device.

Stando a quanto afferma il leakster infatti, il modulo fotografico di OnePlus 12 5G richiamerà quello del flagship attuale ma le lenti saranno più evolute. Nello specifico, vedremo una main camera Sony IMX9XX da 1/1,4 pollici con risoluzione di 50 megapixel con OIS al seguito, seguita da un’ultrawide da 50 Mega e da una lente con zoom periscopico OmniVision OV64B da 64 Megapixel con zoom ottico 3X. Il tutto sarà gestito, come sempre, da Hasselblad.

Sul fronte delle specifiche tecniche invece, apprendiamo che OnePlus 12 5G avrà uno schermo di tipo AMOLED LTPO con bordi curvi da 6,7 pollici con risoluzione 2K e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Anteriormente troveremo una main camera da 32 Megapixel. Sotto la scocca troveremo il chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm coadiuvato da 16 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di storage UFS 4.0. Il software sarà Android 14 con skin OxygenOS (da noi, in Cina ci sarà la ColorOS). La batteria sarà una cella energetica da 5400 mAh con ricarica rapida via cavo USB Type-C da 100W e wireless charging da 50W. In Europa potrebbe venir annunciato nel corso del mese di gennaio del prossimo anno.

Intanto, se desiderate oggi il top di gamma del colosso cinese, vi consigliamo l’attuale OnePlus 11 5G a soli 855,00€, spese di spedizione incluse; lo trovate su Amazon con consegna celere in pochissimi giorni.

