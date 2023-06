OnePlus 12 5G: cosa sappiamo della nuova ammiraglia?

In queste ore sono emersi in rete i primi dettagli inerenti le specifiche tecniche dei futuri flagship del colosso cinese di Pete Lau. Parliamo di OnePlus 12 5G e dell’Ace 2 Pro.

Dai rapporti trapelati in queste ore sul web scopriamo che nella seconda metà del 2023 vedremo l’arrivo di due ammiraglie di casa OnePlus; a dirlo ci ha pensato il noto insider del web Digital Chat Station in un post su Weibo. Il tipster ha suggerito come saranno fatti i telefoni – dal punto di vista estetico – e la risoluzione dei pannelli di cui saranno dotati.

OnelPlus 12 5G e Ace 2 Pro:

Partiamo dal primo, OnePlus 12 5G; il suddetto terminale dovrebbe presentare il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm (ancora da svelare). A tal proposito, ricordiamo che questo device verrà annunciato durante il prossimo Snapdragon Tech Summit di novembre. Lecito ipotizzare quindi che il gadget del marchio asiatico possa venir annunciato subito dopo (dicembre 2023 o gennaio 2024).

Giusto come “remind me”, il precedente OnePlus 11 5G ha uno schermo curvo da 6,67″ QHD+ e con refresh rate fino a 120 Hz, foro posto in alto nell’angolo sinistro e molto altro ancora. Il nuovo modello sarà un’ammiraglia esagerata con specifiche ancora più importanti. Il processore del flagship di inizio anno è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 16 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Lo trovate disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 848,84€, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata e si ha diritto alla spese di spedizione gratuite comprese nel costo del prodotto.

Al contrario, OnePlus Ace 2 Pro sarà un flagship killer dal prezzo contenuto ma dalle prestazioni elevate; avrà un pannello OLED curvo con foro al centro e risoluzione 1.5K, vanterà lo Snapdragon 8 Gen 2. Sarà simile all’OPPO Reno 10 Pro+; ci aspettiamo un picco di luminosità di 1400 nit.

