OnePlus 11 Special Edition: arriva lo smartphone più bello che vi sia

OnePlus 11 Special Edition è appena stato avvistato in rete; questo dispositivo sarà una versione molto particolare dell’attuale flagship di Pete Lau, con un design ispirato al pianeta Giove.

Andiamo con ordine: da pochissime settimane la compagnia cinese ha annunciato il OnePlus 11 per i mercati internazionali; dopo averlo visto solo in Cina, è giunto anche da noi con un prezzo molto interessante: solo 919,00€ (lo trovate su Amazon con spese di spedizione comprese nel prezzo). Il dispositivo è stato commercializzato in due colorazioni: Eternali Green e Titani Black, che sono stati ben apprezzati dall’utenza, ma la nuova iterazione potrebbe lasciare veramente il segno.

OnePlus 11 Special Edition: cosa sappiamo

Il presidente di OnePlus China, Li Jie, ha appena condiviso in rete un poster che raffigura una versione speciale del top di gamma OnePlus 11. Il dispositivo viene mostrato con il pianeta Giove sullo sfondo; questo implica che potrebbe avere un’estetica che richiama il tessuto spaziale o quello del pianeta. Inoltre, il teaser suggerisce che “sarà caratterizzato da materiali e artigianalità senza precedenti, che lo renderanno esclusivo. Ogni pezzo sarà un’opera d’arte unica nel suo genere.”.

Stando a quanto afferma il noto insider Digital Chat Station, questo smartphone avrà una back cover mai vista prima. L’uomo dichiara che non è mai stato usato il nuovo materiale su un telefono, prima d’ora. OnePlus 11 Special Edition avrà un pannello posteriore che sarà in grado di comunicare una sensazione fredda al tatto. Solo una piccola precisazione: questo modello non è lo stesso terminale che abbiamo visto al MWC di Barcellona un mese fa.

Un altro utente su Weibo ha suggerito che il flagship di prossima uscita potrebbe essere stato realizzato in marmo; altri invece dichiarano che potrebbe avere una tecnologia speciale che farà cambiare colore al pannello come il Vivo V27. Ad oggi sono solo rumors, vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”. Non sappiamo neanche in quali mercati arriverà.

Intanto, giusto come “remind me”, vi ricordiamo che OnePlus 11 5G che costa 919,00€ su Amazon, presenta un comparto fotografico top cosviluppato da Hasselblad, dispone del chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e ha uno schermo OLED da 6,7 pollici LTPO.

