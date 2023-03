OnePlus 11: quanto è resistente? (VIDEO)

OnePlus 11 5G è appena sopravvissuto (a malapena) nel nuovo stress test di Zack Nelson. Dal video emerso su YouTube in queste ore, scopriamo che il dispositivo è resistente sì, ma non troppo.

Nell’ultima fatica degli esperti di JerryRigEverything pubblicata su YouTube apprendiamo che il OnePlus 11 5G, il flagship next-gen del brand di Pete Lau, è stato torturato, stressato e messo alla prova per valutarne la sua resistenza intrinseca.

OnePlus 11: come si comporta sotto stress?

Giusto per chi non lo sapesse, i precedenti OnePlus 10 Pro e 10T lanciati nel 2022, non hanno superato il test di piegatura di Zack. Entrambi si sono spezzati sotto tortura e il motivo di questa fragilità era legato al cambiamento del design della fotocamera. Con il nuovo modello però, sembra che la società sia riuscita a cambiare questa situazione. Il nuovo prodotto è leggermente più resistente.

Di fatto, osservando il video, notiamo che l’ammiraglia è stata sottoposta ai classica bend test, ma non solo. Il device è stato sottoposto a vari testare scoprire la resistenza ai graffi e al fuoco. Il telefono li supera tutti, tranne quello della piegatura. Il pannello posteriore si flette e inizia a rompersi, ma la struttura è rimasta integra. Nonostante i graffi evidenti, lo schermo ha funzionato lo stesso e il fingerprint ha mantenuto la sua capacità. Le crepe più evidenti si sono palesate solo sotto il modulo fotografico. Ad ogni modo, questo è un device veramente eccezionale, che al di là di questi test estremi, ha mostrato tutto il suo carattere. È potentissimo, grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e presenta una back cover lucida e un pannello AMOLED super definito con un refresh rate variabile. Ottime anche le ottiche, coadiuvate dal software di Hasselblad. Lo trovate su Amazon a 919,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.