OnePlus 11: nuovo MINIMO STORICO per il Black Friday di Amazon

Il OnePlus 11 è protagonista di una nuova offerta Amazon per il Black Friday davvero ottima: lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 500 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico e confermandosi un best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un top di gamma potente e senza punti deboli. L’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, è accessibile cliccando sul box qui di sotto.

OnePlus 11 al minimo storico su Amazon: è un best buy

Il OnePlus 11 è lo smartphone giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo davvero potente ma con un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello dei top di gamma. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e sensore teleobiettivo da 32 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 11 al prezzo scontato di 500 euro. Lo smartphone tocca il suo minimo storico confermandosi un modello ideale per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone davvero potente e in grado di garantire anni e anni di utilizzo al top. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

OnePlus 11 5G

