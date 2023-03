OnePlus 11: la nuova edizione speciale sarà lanciata il 29 marzo

Pochi giorni or sono, l’OEM cinese di Pete Lau aveva annunciato il debutto di una variante speciale del suo ultimo flagship con un focus particolare sull’estetica e sui materiali utilizzati per la back cover. Oggi apprendiamo che questo dispositivo si chiamerà OnePlus 11 5G Jupiter Rock Edition e arriverà in Cina il prossimo 29 marzo.

Questa particolare iterazione presenterà materiali unici, un’estetica con texture mai viste prima su un device commerciale. Dal poster teaser trapelato sul web non riusciamo a scoprire i dettagli, ma vediamo solo una colorazione color Cream che, stando a quanto ipotizzano diversi leakster, dovrebbe richiamare le sfumature della superficie di Giove.

OnePlus 11 5G Jupiter Rock Edition: ecco quale sarà il suo design

Pochi giorni fa, il presidente del marchio Li Jie, aveva ribadito che questa edizione sarebbe stata molto particolare. Il telefono non sarà un prodotto mainstream ma sarà venduto per un arco di tempo molto limitato. Si dice anche che maggiori dettagli verranno annunciati durante l’evento previsto per il prossimo 29 marzo. All momento sappiamo che verrà venduto in Cina, ma non è da escludere un debutto internazionale. Da noi possiamo comprare solo le colorazioni Emerald Green e Vulcanic Black a 919,00€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Sul fronte delle specifiche, OnePlus 11 5G sarà identico alla controparte standard che conosciamo bene. Citiamo lo schermo AMOLED da 6,7 pollici con bordi curvi, risoluzione QHD+ e foro nell’angolo sinistro per la selfiecam. Non manca il supporto al Dolby Vision, alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz e la luminosità di picco fino a 1300 nit. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 5000 mAh con ricarica cablata da 100W. Sul comparto fotografico, citiamo la main camera Sony IMX890 da 50 Mega con OIS e software coadiuvato da tecnologia Hasselblad.

